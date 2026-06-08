◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）割れんばかりの大歓声に包まれた松本が、右手で大きくガッツポーズした。１―１の７回２死三塁で低めスライダーを捉え、左前へ貴重なタイムリー。「チャンスでみんながつないでくれて、いいヒットが打てた」と得点圏打率３割９分１厘の勝負強さを発揮した。巧みな技が光った。曲がりの大きいスライダーを武器とするロッテ３番手・中森に