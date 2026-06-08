第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日から開催されます。全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が、神宮球場と東京ドームを舞台に大学野球日本一を争います。前回大会は東北福祉大が福井工業大を8ｰ1で破り、6大会ぶり4回目の優勝を達成。連覇を狙う東北福祉大は2回戦からの登場で、8日の神宮球場での第1試合に組まれている近畿大工学部と中部学院大の勝者と戦います。また2023年秋以来の東京六大学野球のリーグ優