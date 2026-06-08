第７５回全日本大学野球選手権（８日開幕）の開会式が７日、東京都内で行われ、今秋ドラフト候補の慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）は「六大学の代表として出るからには優勝しかない」と２０２１年以来の日本一を宣言した。左腕は今春９試合に登板して７勝２敗、防御率１・２８の活躍で慶大を５季ぶりのリーグ優勝に導いた。最終戦では３連投となったが「２、３日ほど完全休養をもらった」と疲労回復も万全だ。多くのスカ