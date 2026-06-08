「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）降りしきる雨の中、矢面に立ったＤｅＮＡ・相川監督の思いに、報いることはできなかった。延長十一回２死一塁。宮崎が空振り三振の判定に対し、捕手のミットがバットに当たった打撃妨害だとして川口球審にアピール。指揮官もベンチを飛び出し猛抗議したが、５分間以上が経過し、遅延行為で退場処分となった。相川監督の気概に応えようとチームは一丸となったが、延