「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）負のスパイラルから抜け出せない。オリックスは借金苦の広島に２戦続けて先発が炎上。６月白星なしの今季ワースト５連敗を喫した。「チーム的に苦しい現状で、若い子らにチャンスが巡ってきている。つかんでもらえるようやってほしいし、糧にしないといけない」と苦悶（くもん）の表情で振り返った岸田監督。プロ２度目の先発となった、育成出身３年目・宮国が「実力不足