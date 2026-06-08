「デイリースポーツ主催・西日本学生バスケット・女子決勝、大阪人間科学大７８−７２日本経大」（７日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）男女の決勝と３位決定戦が行われ、男子は日本経大が関大を９５−７０で下し、２年ぶり３度目の優勝を果たした。女子は大阪人間科学大が１年生のＰＦ三輪美良々の活躍などで、３連覇を目指した日本経大を７８−７２で破り、４年ぶり７度目の優勝を飾った。４年ぶりの栄冠。大阪人間科学大に笑顔が