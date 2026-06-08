馬主キャロットファームは11年リアルインパクト以来、15年ぶり2度目の安田記念制覇。黒田真知子代表は「（3頭出しで）どの馬も頑張ってほしいという気持ちで頑張れ！というしかなかったのですけど。何とか粘ってくれという気持ちで、何が何だかでした」と喜びを爆発させた。今後については「今週、フランスのジャックルマロワ賞（8月16日、ドーヴィル）にも登録をさせていただきましたが、まずは安田記念が終わらないとという