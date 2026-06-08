津村騎乗の7番人気ワールズエンドが絶妙な逃げで2着同着に粘り込んだ。スタートで出負けも、抜群の二の脚で楽々とハナへ。3F目からラストまで全て1F11秒台と平均的なラップを刻んだが、ゴール寸前で勝ち馬にねじ伏せられた。今春のG1シリーズで毎週、積極策でスタンドを沸かせてきた津村は「悔やまれるのはゲートで座るようになったこと。でも、速く出てくれてリカバリーはできた。最後の50メートルで止まったが、かわされてから