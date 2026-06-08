昨年の安田記念＆マイルCS2着の実績を評価されて1番人気に支持されたガイアフォースだったが、結果はまたも2着（同着）。G1初制覇はならなかった。中団から最速の上がり3F33秒0で差し込んだものの、逃げ馬と鼻面を合わせるのが精いっぱい。横山武は「海外帰りでも具合は良かったし、枠も並びも良く、言い訳はできない。前が止まらない割に、よく頑張っている」と無念の表情を見せた。前週にダービートレーナーとなった杉山晴師