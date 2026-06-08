フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（４０）が、公私ともにフルコミットしている。３月、同局系情報番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜、後３・４２）のメインキャスターに２年ぶりに復帰。夕方の顔を担っている。家庭に戻れば、４歳の長男と０歳の長女の育児に参加するパパに変身。帯番組を担当する同局の男性アナウンサーとして初の育児休暇を取得し、会社に風穴を空けた存在でもある。２度の育休を経て、仕事と