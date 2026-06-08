6番人気のセイウンハーデスが4着に奮闘した。3番手の絶好位から残り1F付近では前のワールズエンド、シックスペンスをのみ込む勢い。しかし、最後の最後で脚が上がった。鞍上の幸は「一瞬、前をつかまえられそうな雰囲気で上がってきました。最後は接戦で負けてしまいましたが、距離はこれぐらいが合っています」と、悔しさをにじませながらも愛馬の善戦を称えていた。