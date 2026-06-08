マルチアーティスト・Ｖａｕｎｄｙ（２６）が担当することが決定していたＡＢＣ・テレビ朝日系で「熱闘甲子園」のテーマソングが、７月１５日配信スタートの楽曲「かげろう」に決定したことが７日、分かった。Ｖａｕｎｄｙは同番組と、同局系の「２０２６夏の高校野球応援ソング」として、曲を書き下ろしたとして「積み重ねてきた日々を背負って、歓声あふれる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身