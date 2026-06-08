俳優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるフジテレビ木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜後22：00）の追加キャストが決定し、俳優の坂井真紀、佐々木蔵之介の出演が発表された。坂井は主人公・一瀬葵（内田）の親友役、佐々木は樋口澄晴（寺西）の“毒父”に起用された。【写真】巻き毛がかわいすぎる寺西拓人今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、