「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）先行しながら２度追い付かれての２試合連続引き分け。巨人・橋上監督代行は苦笑いを浮かべた。「うちの完全な勝ちパターンでしたからね。たまにはこういうこともありますね」１点リードで九回に投入した守護神マルティネスが２３試合目の登板でまさかの今季初被弾。安田に１５５キロを右翼席に運ばれ、延長戦に持ち込まれた。好投していた先発の西舘が１−０の五回に同点の適時