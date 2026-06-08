楽天の前田健太投手（３８）が１４日の広島戦（楽天）に登板する可能性が浮上した。７日の阪神戦（甲子園）は中止。８日からは７連戦となり、先発投手が１人足りない状況。三木肇監督（４９）は前田健の起用について「可能性はゼロじゃないけど、僕が一人で決めれることじゃないし、チームが勝つためにいい選択をする」と慎重に話した。前田健はここまで５試合に登板し、０勝２敗、防御率４・８２。５月２０日の日本ハム戦（エ