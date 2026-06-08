２度目の防衛を果たしたボクシングのＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が一夜明けた７日、中部国際空港で会見し、３階級制覇に意欲を示した。同級３位のレネ・カリスト（メキシコ）に大差判定勝ちした王者は「同じ階級でも上の階級でも王者と戦えるのなら誰でもいい。モロニー選手が対戦してくれるのならいつでもやりたい」と、ＩＢＦ世界スーパーフライ級の新王者アンドルー・モロニー（３５）＝オーストラリア