大相撲の大関安青錦（２２）＝安治川＝の昇進披露宴が７日、都内のホテルで開かれた。八角理事長（元横綱北勝海）、ウクライナからの来日を導いた関大職員の山中新大さんら約１１００人が出席した。昨年の九州場所で初優勝とともに昇進。続く今年の初場所で連続優勝し、綱とりに挑んだ春場所は負け越し、かど番の夏場所は左足首の負傷で全休。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）は関脇に陥落する。１０勝で大関に復