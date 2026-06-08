佐々木の次の登板が見ものだ(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が好パフォーマンスを続けている。6月5日、本拠地でのエンゼルス戦で7回を被安打2、奪三振10、無失点という内容で、メジャーでの自身最高とも言える投球を披露した。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振ここ6登板はすべて5イニング以上を投げ失点も3点以内にとどめており、ゲームを作る安定感も十分。現地メディアからはその成長ぶり