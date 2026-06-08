Ｊ１・広島は７日、８月に開幕する『２０２６−２７明治安田Ｊ１リーグ』で着用する新ユニホームを発表した。ホーム用ユニホームは広島県指定伝統的工芸品である備後絣（かすり）の風合いを融合したデザインが採用された。アウェー用はクラブ史上初となるオールシルバーのカラーリング。広島県のソウルフードであるお好み焼きに欠かせない鉄板、ヘラのシルバーカラーからヒントを得たという。チームは６日まで行われていた百