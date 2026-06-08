「カーリング・日本選手権」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）日本一決定戦が開幕し、女子１次リーグ初戦が行われた。３年ぶりの優勝を狙う五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、３月で退団した吉田知那美に代わって小穴桃里（こあな・とうり）を登録した新体制で臨み、グランディールに９−２で勝利して白星発進を決めた。２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは札幌国際大に１２−４で快勝した。“新生”ロコが