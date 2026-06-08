「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝・神戸２２−１３東京ベイ」（７日、ＭＵＦＧ国立）神戸（レギュラーシーズン１位）が東京ベイ（３位）に２２−１３で勝ち、５季目のリーグワンで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグ２度のＶを含めて、２０１８〜１９年シーズン以来の頂点。この試合を最後にニュージーランド代表監督となるデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ、６２）の下、前半は１３−１３