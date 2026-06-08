「競泳・日本選手権」（７日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月・米国）の追加選考を兼ねて行われ、女子５０メートル平泳ぎは、鈴木聡美（３５）＝ミキハウス＝が３０秒３９で女子初の９連覇を果たした。今大会は１００メートル、２００メートルも制覇し、３冠となった。４００メートル個人メドレーでは、女子は昨年世界選手権銀メダルの成田実生（ルネサンス）、男子は西川我咲（東洋大）が優勝。女