昨春のNHKマイルC優勝馬パンジャタワーは5着に終わった。6番手から一瞬伸びかけて勝ち馬と0秒1差。G1馬の威厳は示した。鞍上の松山は「（馬番の）16番がどうかと思いましたけど、枠の並びも良く、理想の感じで行けました。最後は外の馬にかわされ、今日に関しては切れ負けでしたけどマイルは守備範囲です」とリベンジを見据えていた。