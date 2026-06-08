日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜、後５・００）がギネス世界記録に認定されたことが７日、番組内で発表された。１９６６年から６０年間、変わらず同じやり方で「大喜利」を続けた番組として評価され、「テレビコメディーパネル番組（週間）の最長放送」として認定された。認定日は、番組開始からちょうど６０年にあたる２０２６年５月１５日。司会の春風亭昇太（６６）は「すごくうれしいですね。たまたま僕たちの世代で頂