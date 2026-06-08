重賞5勝の実績から3番人気に推されたレーベンスティールは7着。最内1番枠から勝負どころの4コーナーでは4番手と理想のポジションに映ったが、悲願のG1初制覇には手が届かなかった。再コンビを組んだ戸崎は「いい感じで行けたんですが、最後は伸びなかったです」と無念の表情で振り返った。