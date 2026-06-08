重賞2連勝で2番人気に支持されたトロヴァトーレは9着。後方3番手から直線勝負に懸けたが、前は遠かった。ルメールは「この枠（17番）は残念でした。後ろ過ぎるポジションになってしまい、直線も大外過ぎました。馬の状態は良さそうでした」と無情の大外枠を嘆いていた。