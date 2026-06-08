【騎手】武豊は90年オグリキャップ、95年ハートレイク、09年ウオッカに続く通算4勝目。安田記念4勝は川田と並んで最多タイ。JRA・G1は25年宝塚記念（メイショウタバル）以来、通算85勝目。【調教師】田中博師はレーベンスティールを合わせ、今年の2頭が管理馬初出走。JRA・G1は24年チャンピオンズC（レモンポップ）以来、通算4勝目。【種牡馬】キズナ産駒は23年ソングライン以来、通算3勝目。JRA・G1は25年チャンピオンズC（