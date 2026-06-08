▼6着オフトレイル（菅原明）調教から成長を感じましたし、競馬でも折り合いの良さにつながったと思います。枠的に馬場の悪いところを通らされるかなと思いましたが、我慢してくれた。やりたい競馬はできました。▼8着ドラゴンブースト（丹内）最後は脚を使っているんですけどね。もう少し内枠なら良かったです。▼10着ステレンボッシュ（レーン）スタートして悪くないポジションは取れましたが、全体的に忙しい感じの競馬で