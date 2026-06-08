◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人は６日に続き延長１２回を引き分け。２試合連続の引き分けは、２２年８月３１日のヤクルト戦と９月２日の阪神戦以来だが、交流戦では０９年６月２、３日以来１７年ぶり。前回も２試合続けてロッテ戦だった。マルティネスが１点リードの９回、安田に同点ソロを浴びた。セーブが付く場面での失敗は、逆転を許して敗戦投手になった４月