歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。先月末に亡くなった大御所歌手を追悼した。この日の放送で６月２日に歌手の菅原洋一さんが５月３１日になくなったというニュースを紹介。続けて「…菅原洋一さん、亡くなったんだなぁ。９２歳だったんだ」とポツリ。「俺はさ、菅原洋一さん、好きでさ。特に『知りたくないの