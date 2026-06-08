阪神・才木がスライド登板で8日の楽天戦（甲子園）に臨む。先発予定だった7日は降雨中止。この日は甲子園の室内練習場でキャッチボールやショートダッシュなどで汗を流した。「天気のことなので仕方ない。明日に向けて、これからいい準備をするだけ」前回5月31日のロッテ戦では6回を投げて4安打2失点。白星こそつかなかったが好投した。「しっかり自分の投球に集中してやれたらいいかな」。今季6勝目をかけてマウンドに上がる