俳優の中村倫也（39）とムロツヨシ（50）が7日、映画「君のクイズ」の公開御礼舞台あいさつを都内で行った。20年来の付き合いがある2人が、クイズプレーヤーとクイズ番組の総合演出として対峙（たいじ）。共にムロが中村を挑発する場面を印象的だったシーンに挙げ、中村は「超ムカついた。僕をいらつかせるのが日本一うまい。ムロツヨシ史上、一番のはまり役」と絶賛。ムロも「あれはワクワクした。違和感をつくれる役ができて