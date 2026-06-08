阪神・立石が、バント処理特守を敢行した。田中内野守備走塁コーチとともに、約20分間。プレーごとにフィードバックをもらいながら、三塁守備の基礎の基礎を自身に落とし込んだ。「ああいう場面が一番難しい。声かけとかが大変なので、確認しました」ケースは、一、二塁に設定。三塁手にとっては、バントで三塁ベースカバーに入るか、自身が処理して一塁へ転送するかの判断力が求められる。6日の楽天戦。5回1死一、二塁で打