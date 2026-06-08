阪神・藤川監督が、8日の楽天戦から始まる7連戦へ向け、手を打った。新外国人・ディベイニーと、ファームで調整する3年目右腕・津田の入れ替えを決断した。「投手をちょっと分厚くして、7連戦に向かいます。いったんそれでスタートしていくという形になります。明日からの戦いに向けた人選と言いますか、ベンチワークになる」今月1日にモレッタを登録抹消し、3日に百崎を登録。6日の百崎抹消時も、昇格選手は前川だったこと