▼恵みの雨きょう、日曜日ですもんね。残念ですね。梅雨ですね。この時期がないと夏は水が足りなくなるし、大事な恵みの雨だと思います。▼休息はオフに今、トレーニングしておかないと暑い夏は乗り切れませんから。今が一番選手にとって重要な時期。ここできっちり体を動かして、夏の準備をする方がね。休むのは、シーズンが終わってから休む。▼7打数1安打のディベイニーは再調整それは現役を辞めるまで、全選手がそ