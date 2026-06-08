お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、米国でお笑いの学校の入学オーディションに行ったことを報告した。ゆりやんは「お笑いの学校の入学オーディションに来た」とつづったもの。また、「NSCの面接思い出す!!!!」とし、2012年に大阪NSC35期生として入学した時の顔写真を投稿。「ガンバレルーヤのまあちゃんと同じ回だったな」と、「ガンバレルーヤ」まひると一緒だっ