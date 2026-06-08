阪神・佐藤輝は8日の楽天戦で、快挙への一発を放つ。ここまで交流戦を3カード終え、日本ハム、ロッテ、西武からアーチを架けた佐藤輝。楽天戦3戦目で一発を放てば、1シーズンでの11球団制覇弾への可能性が残る。「今日しっかり休んで、また明日から頑張るだけですね」降雨中止となった7日は、フリー打撃と軽いノックで体を動かした。ここまでセ・リーグ最多の15本塁打を放つ背番号8は、雨天の1日を有効活用し快打へとつなげ