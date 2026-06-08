オープンの壁をあっさり突破。昇級戦のアンズアメ（牝4＝高柳大、父ドレフォン）は好位で脚を温存し、鋭く末脚を発揮する余裕の取り口で1番人気に応えた。テン乗りの川田は「苦しい形になりましたがよく走って勝ち切ってくれました。気持ちの強い、偉い子です」と賛辞。高柳大師は「ハンデ（53キロ）も軽かったので有利だと思っていました。これで休ませますが今後が楽しみ」と話した。