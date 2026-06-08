リハビリに励む球友へ――聖地のマウンドからエールを送った。阪神・湯浅は5日の楽天戦（甲子園）で3番手として9回に登板。甲子園に鳴り響いたのは、いつもの登場曲ではなくB’zの「OCEAN」だった。実はこの選曲には、特別な思いが込められていた。公私ともに親交の深い楽天の林が5月に「左肘変形性関節症に対する観血的関節授動術」、ならびに「左肘尺骨骨幹部骨折に対するプレート固定術」を受けたことを発表。B’zの「OCEAN