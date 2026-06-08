元BE:FIRSTのメンバーで、俳優やアーティストとして活動する三山凌輝（27）が7日深夜に放送されたフジテレビ「エンタメサーチバラエティプレミアの巣窟」（深夜2・30）に出演。初のソロツアーでのおでこを負傷するアクシデントがあったことを告白した。三山は今年5月に大阪、東京、愛知の3都市で初のソロツアーを開催。このソロツアーで気持ちが高ぶりすぎたがゆえのハプニングあった。番組では、ライブ後におでこへ絆創膏の