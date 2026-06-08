【エルサレム、イスタンブール、ワシントン共同】イスラエル軍は7日、イランが複数のミサイルをイスラエルに向けて発射したと発表した。イスラエルメディアによると、イスラエルに対するイランのミサイル攻撃は4月の停戦合意発表後、初めて。イランは、イスラエル軍が親イラン民兵組織ヒズボラを標的にレバノンの首都ベイルート南郊を攻撃したことに対する報復だと主張した。トランプ米大統領はFOXニュースに対し、イランの攻