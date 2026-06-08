【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、FOXニュースに対し、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃について「もう十分だろう。交渉のテーブルに戻り、合意をまとめろ」と述べ、戦闘終結に向けた米国との交渉継続を要求した。