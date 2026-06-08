＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。首位と2打差の5位につける畑岡奈紗が日本時間午前4時15分にティオフ。1番パー5をバーディで飛び出した。【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”最終組の2つ前でのラウンド。ティショットがフェアウェイをとらえると、2打目をグリーン奥のラフまで運んだ。ウェッジで1.5メー