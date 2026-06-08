「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）８日の楽天戦（甲子園）にスライド登板する阪神の才木浩人投手（２７）が７日、雨天中止を受け止め、負けが先行している交流戦でチームを勝利に導くことを誓った。不測の事態にも泰然自若だ。「天気のことなので仕方ない。良い準備をするだけ」と淡々。今季初のスライド登板も「そこは特にないです」と全く動じていない。交流戦はチームでここまで４勝６敗。さらに８日からは