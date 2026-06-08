放送作家の野々村友紀子氏（51）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。お笑いコンビ「2丁拳銃」の小堀裕之（52）の妻に対するクレームをバッサリと切り捨てた。小堀は、野々村氏の夫「2丁拳銃」川谷修士（52）の相方。小堀が結婚25年の妻が、食器を洗う時に、1枚ずつ洗ってすすぐ、を繰り返していると説明し「それよくないんじゃない。1回全部洗ってためといて、すすぎはすすぎだけでやったらいいんじゃな