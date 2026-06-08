新潟県村上市の水産加工品製造業者・エスケー食品が事業を停止し、新潟地裁新発田支部へ自己破産申請する予定であることが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、エスケー食品は1988年（昭和63年）11月に設立され、地元の水産物卸売業者を主な得意先として、塩引きやみそ漬け、粕漬けなどの鮭加工品をはじめ、イカ、ズワイガニ、数の子といった水産加工品の製造・販売を手がけて