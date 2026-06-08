「阪神（降雨中止）楽天」（７日、甲子園球場）阪神・藤川球児監督（４５）は７日、８日からの７連戦を前にリリーフを１人増やし、投手の負担を軽減させる考えを明かした。この日、コーチ会議でディベイニーの降格と津田の昇格を決断。「明日からの戦いに向けた人選、ベンチワークになる」と意図を明かした。断続的に降る雨は回復の兆しなく、１２時１０分に雨天順延が決まった。「日曜日ですしね。残念ですよね」とファンの