◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）リーグワン発足から5季で、優勝1回、準優勝2回、4強1回と上位の常連となった東京ベイ。2年連続で進出した決勝では、神戸に屈した。だが、BL東京、埼玉、東京SG、神戸の4強の牙城に食い込んで、「5強」を鮮明にしたチームの躍進の仕掛け人は、前GMの石川充氏（57）だった。◇◇◇フラン・ルディケ。南半