【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は7日、レバノン攻撃を続けるイスラエル軍の基地を弾道ミサイルの標的にしたとし「今夜の作戦は警告だ」と主張した。イスラエルが攻撃を繰り返せばより広範な対応を取ると警告した。