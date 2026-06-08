女優の望海風斗（42）が7日、東京・日本青年館ホールで主演ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」（21日まで）の初日を迎えた。ベネチア国際映画祭脚本賞を受賞したスペイン映画をミュージカルにした作品で、日本初演となる。恋多き男の行方を追う女たちが巻き起こすドタバタラブコメディー。「いろいろギリギリなところを駆け抜けてやってきた。初演ならではの思ってもいないハプニングが起こったりした」と初日までの苦